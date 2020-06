"Nessuna irregolarità per la festa di Capodanno del 2014": arrivano quattro assoluzioni

A più di 6 anni dalla festa di piazza per il Capodanno del 2014, la terza sezione del tribunale ha sancito che nell'affidamento dell'evento non vi sarebbe stata alcuna irreolarità. Il collegio presieduto da Fabrizio La Cascia ha infatti assolto con la formula "perché il fatto non costituisce reato" Ferdinando Ania, all'epoca dirigente del servizio Attività culturali del Comune, la componente del suo staff, Francesca Ciancimino, il funzionario di Palazzo delle Aquile Salvatore Tallarita e l'imprenditore Manfredi Lombardo. Dopo un lungo dibattimento, era stata la stessa accusa - rappresentata dal sostituto procuratore Enrico Bologna - a chiedere l'assoluzione per gli imputati.

I quattro erano difesi rispettivamente dagli avvocati Fabio Stuppia, Alessandro Pergolizzi, Alessandro Pergolizzi e Marcello Madonia.

L'inchiesta era nata dopo l'esposto di Andrea Peria, titolare della società "Terzo Millennio", che era stata esclusa - a suo dire ingiustamente - dalla gara per l'organizzazione dell'evento. Ad aggiudicarsi il bando era stato invece proprio Lombardo e la società "Levana", che quell'anno aveva portato in piazza Max Gazzè.

Secondo l'iniziale ricostruzione della Procura, i tre dipendenti comunali avrebbeo commesso un abuso d'ufficio, facendo vincere Lombardo che non avrebbe avuto le carte in regola. Lombardo era invece accusato di falso perché, per l'accusa, avrebbe autocertificato di non aver commesso gravi violazioni contributive. Poi, però, era saltata fuori una cartella esattoriale con la quale si contestava all'imprenditore un omesso versamento di 236 euro all'Inail.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Su questo punto, la difesa di Lombardo ha dimostrato come non solo la cifra fosse irrisoria, ma anche che la cartella, alla data dell'autocertificazione, non era stata notificata a Lombardo, che infatti è stato scagionato assieme agli altri.