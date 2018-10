Ubriaco, aggredisce i poliziotti durante un controllo: arrestato al Capo

Tre locali sequestrati, multe per 50 mila euro, un romeno arrestato per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. C'è tutto questo nei controlli effettuati ieri sera dalla polizia al Capo, nell'ambito del contrasto all'abusivismo commerciale. Alle verifiche - coordinate dal commissariato di polizia Oreto Stazione - hanno preso parte gli agenti del reparto prevenzione crimine, il personale della guardia costiera, vigili e Asp di Palermo.

Nel corso dei servizi sono stati controllati 8 locali, elevate sanzioni per 50.031 euro e sequestrati sette chili di pesce per mancanza di tracciabilità. Apposti i sigilli in locali. Nel dettaglio sono state elevate multe per 8 mila euro ciascuno a quattro attività di via Porta Carini. Si tratta di una friggitoria-gastronomia, una drogheria, una macelleria e un locale privo si insegna. "I locali - dicono dalla questura - sono stati multati per mancanza di Scia comunale e sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande e per occupazione abusiva di suolo pubblico. La macelleria e il locale privo di insegne sono stati sequestrati amministrativamente".

In Piazza Monte di Pietà - fanno sapere dalla polizia - il titolare di un pub è stato sanzionato "per occupazione abusiva di suolo pubblico e per la mancanza all’interno del locale dell'etilometro. Per lui è scattata la multa di 569 euro. Nei confronti del gestore di un altro pub, risultato privo di Scia comunale e sanitaria sono state invece elevate sanzioni per 8 mila euro e il locale è stato posto sotto sequestro amministrativo".

Nel corso dei servizi, inoltre, gli agenti del reparto prevenzione crimine hanno proceduto all’arresto per resistenza, violenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale di un cittadino romeno. "L'uomo - spiegano dalla questura - in palese stato di alterazione psico-fisica da alcol, ha aggredito i poliziotti che erano intenti a sottoporlo ad un controllo". L’arresto è stato convalidato dal giudice. Infine, sempre il personale del reparto prevenzione crimine ha effettuato il controllo di un’auto che è risultata sprovvista di copertura assicurativa ed è stata quindi sequestrata. Il conducente è stato sanzionato perché era alla guida: per lui patente revocata e 7.855 euro di multa.