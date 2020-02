Droga a gogò al Capo e a Ballarò: tre spacciatori arrestati dalla polizia

E' di tre spacciatori arrestati il bilancio di altrettante operazioni antidroga effettuate dalla sezione "Contrasto al crimine diffuso" della Squadra Mobile nei quartieri Ballarò e Capo. I poliziotti hanno arrestato in flagranza di reato tre pusher: Ben Brahim Marouen (tunisino di 23 anni) e i palermitani Davide Colina Davide (20 anni) e Salvatore Ferdico (48 anni).

Nella prima circostanza, i “Falchi”, hanno notato la presenza sospetta in piazza Ballarò del giovane extracomunitario Ben Brahim Marouen, volto noto per precedenti episodi di spaccio di stupefacenti, in evidente stato di attesa. Insospettiti, hanno raggiunto un favorevole punto di osservazione da cui hanno avuto modo di documentare una cessione di stupefacent. Successivamente, il giovane acquirente è stato bloccato dagli agenti poco distante dal luogo dello scambio ed ha consegnato spontaneamente 7 dosi di cocaina e una di eroina, dichiarando di averle acquistate pochi istanti prima per 80 euro. Quest’ultimo è stato, pertanto, segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti; mentre Ben Brahim Marouen arresto e condotto presso al carcere Pagliarelli.

Sempre in piazza Ballarò, a distanza di qualche ora, con modalità analoghe alle precedenti è finito in manette Davide Colina Davide. Gli agenti - dopo aver documentato alcune cessioni ed aver contestualmente fermato gli acquirenti - sono entrati in azione ed hanno tratto in arresto il giovane pusher il quale, a seguito di prequisizione personale, è stato trovato in possesso di altre due dosi di marijuana, oltre a quelle appena vendute, e della somma di 40 euro in banconote di piccolo taglio.

La terza attività di polizia giudiziaria della Squadra Mobile si è dispiegata in piazza Beati Paoli, al Capo. Certi di avere assistito al classico scambio denaro-stupefacente, i poliziotti sono scesi dalla vettura si sono diretti verso i due soggetti individuati. I quali, malgrado una precipitosa fuga, in pochi attimi sono stati raggiunti e bloccati. L’acquirente, prima di essere fermato, ha gettato sotto alcune auto parcheggiate gli involucri con la droga: complessivamente 6,5 grammi di marijuana. Salvatore Ferdico è stato trovato in possesso di 155 euro, provento dell’attività di spaccio. La droga è stata posta sotto sequestro. Anche in questo caso il pusher è stato tratto in arresto e l’acquirente segnalato all’autorità competente quale consumatore di stupefacenti.