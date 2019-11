Auto sbanda e finisce contro quadro elettrico, strade del Capo restano al buio

Un'auto sbanda, colpisce il quadro elettrico e un'ampia parte del Capo resta al buio. E' successo sabato sera ed è in corso l’intervento urgente da parte degli operatori di Amg Energia per la sua sostituzione della parte danneggiata e il ripristino dell'impianto.

Da Amg spiegano che "l’incidente ha messo fuori uso il quadro elettrico di bassa tensione che alimenta circa trenta punti luce della zona di via Gioiamia e alcune traverse. subito intervenuti, gli operatori hanno provveduto a disalimentare e a mettere in sicurezza il quadro. Oggi sono in corso i lavori per il suo ripristino".

"Si tratta di eventi imprevisti, che vanno gestiti in via prioritaria e che inevitabilmente vanno a incidere sugli interventi programmati - spiega il presidente di Amg Energia, Mario Butera -. Stiamo, quindi, gestendo contemporaneamente più situazioni complesse in varie zone della città grazie alla professionalità dei nostri operatori. Si lavora a ritmi serrati per dare risposte, in termini di riattivazioni e ripristini, in tempi rapidi".

Un altro intervento urgente è in corso, infatti, nella zona compresa fra via D’Amelio, via Cirrincione e via Ferri per la sostituzione del trasformatore di cabina "Fiera 1": nel fine settimana si è verificato un nuovo guasto ingente su entrambi i circuiti alimentati, a pochi giorni da una precedente riparazione. Gli operatori hanno effettuato il necessario monitoraggio e verificato che il disservizio è determinato dal trasformatore di cabina, di cui è in corso la sostituzione.

E’ stata ultimata, invece, la riparazione di un guasto ingente nella zona alta di corso Calatafimi, compresa tra le vie Nave, Generale Chinnici, Marcellini e Crocifisso a Pietratagliata. Si è trattato di un lavoro più lungo per la necessità di effettuare a supporto della riparazione opere di scavo. Con la riattivazione del circuito guasto sono stati riaccesi oltre 100 punti luce. Un altro intervento complesso è stato definito, a ridosso del fine settimana, nella zona della stazione Notarbartolo: è stato sostituito il regolatore elettronico della cabina di pubblica illuminazione "Giordano", un’apparecchiatura fondamentale che assicura la protezione e il comando dei circuiti alimentati. La sua sostituzione ha consentito di riaccendere oltre 80 punti luce, riattivando a pieno regime gli impianti della zona compresa fra le vie Boito, Respighi, Cimarosa.

In allegato le foto degli impianti riaccesi in corso Calatafimi, in via Nave, in via Generale Chinnici e in via Capitano Emanuele

Gallery