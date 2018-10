C'è l'alt della polizia, scappa a casa ma viene bloccato: "Non aveva mai preso la patente"

La polizia gli impone l'alt, lui scappa verso casa ma viene bloccato dalla polizia dopo un rocambolesco inseguimento. Un giovane a Capaci è stato multato e denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. E' successo durante uno dei numerosi controlli pianificati dalla questura palermitani, con diversi posti di blocchi lungo le strade di Capaci. Ad operare i poliziotti del commissariato Mondello e del reparto prevenzione crimine, in particolare nelle ore serali e notturne.

"Durante le attività di controllo - hanno spiegato dalla polizia - un giovane automobilista al quale era stato imposto l’alt dagli agenti con la 'paletta di segnalazione', non ha rispettato l'ordine e si è dato a una pericolosa fuga, mettendo così a repentaglio la sua incolumità e quella dei poliziotti e degli altri utenti della strada. Il ragazzo è stato raggiunto poco dopo nei pressi della sua abitazione, dove sperava di far perdere le proprie tracce. Causa della sua fuga, come accertato dagli agenti, la mancanza della patente di guida, in realtà mai conseguita".

La polizia ha effettuato diversi posti di controllo lungo le principali arterie stradali, identificando più di 50 persone e controllando circa 30 auto.

"Numerose le infrazioni al Codice della Strada - dicono dalla questura -. Sono state elevate sanzioni per circa 6.500 euro e poste sotto sequestro amministrativo quattro autovetture (due prive di copertura assicurativa e due per guida senza patente da parte dei conducenti). Nel corso dei servizi gli agenti hanno anche proceduto al controllo casa per casa di numerose persone sottoposte ai domiciliari".