Caos e tensioni alla riapertura dello "scaro": violate le disposizioni del sindaco

Momenti di tensione stamattina alla riapertura del mercato ortofrutticolo, dopo alcuni giorni di chiusura disposti dal Comune anche per la sanificazione a causa del Coronavirus. Da un lato i facchini abusivi che, malgrado i divieti, sono riusciti ad entrare allo "scaro"; dall'altro gli agenti della polizia municipale e le guardie giurate - chiamati a sorvegliare gli ingressi nella struttura di via Montepellegrino - che hanno dovuto alzare bandiera bianca.

Nei fatti, dunque, le disposizioni emanate dal sindaco sono state disattese: non è stato possibile assicurare ingressi contingentati né le distanze di sicurezza tra gli operatori (molti privi di mascherine), così come previsto dall'ordinanza emanata dal Comune. E così dentro il mercato si è creato un vero e proprio caos. Anche perché, dopo lo stop prolungato (4 giorni), i grossisti non hanno avuto tempo a sufficienza per smaltire le compravendite di inizio settimana e rispettare gli orari imposti dall'amministrazione comunale.

Inoltre, non si è potuto operare nel pieno rispetto delle norme per far via della massa di commercianti di Palermo e provincia che oggi si sono riversati al mercato. Le oprazioni di carico e scarico, poi, sono state complicate da una gestione non proprio ottimale dei veicoli e dei facchini con carrello a mano. All'interno dell'area mercatale, oltre ai camion, sono entrate pure auto private, motorini e altri mezzi non autorizzati.

Insomma, un gran disordine. Nulla di nuovo, per carità, ma in tempi di Coronavirus gli auspici alla riapertura del mercato erano diversi. Il Comune adesso prova a correre ai ripari, con la Giunta che si è riunita oggi pomeriggio per decidere il da farsi. Incombe la minaccia della chiusura.