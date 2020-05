Niente elenchi e caos fuori dal cimitero, riapertura fuori controllo ai Rotoli

Decine e decine di persone fuori dal cimitero, auto in doppia fila, niente elenchi per garantire gli accessi scaglionati ed evitare - data l’emergenza sanitaria ancora in atto - pericolosi assembramenti.

Caos alla riapertura del camposanto dei Rotoli di via Papa Sergio I, nel quartiere Arenella, dove questa mattina i cittadini sono entrati oltre i numeri consentiti, cogliendo di sorpresa il personale che si è dovuto arrendere alla calca e forzando il portone d’ingresso. Diversa la ricostruzione fornita dall’assessore comunale al ramo, Roberto D’Agostino: "Sono contento di come sia stata gestita questa mattina l’onda d’urto, vedremo se sarà necessario apportare qualche correttivo per il weekend".

In vista della "fase 2" il Comune si è preparato per dare la possibilità ai cittadini di andare al cimitero per mettere un fiore sulla loro tomba o dedicare una preghiera ai cari defunti. Per evitare assembramenti l’amministrazione aveva previsto la possibilità di prenotare gli ingressi online o tramite whatsapp, affidando alla Sispi la creazione di elenchi per fasce orarie da consegnare ai dipendenti comunali e al personale della Reset, piazzando allo stesso tempo una pattuglia della polizia municipale per garantire il regolare svolgimento delle attività. Questa mattina però, quasi un centinaio di persone si sono accalcate agli ingressi già alle 7 (un'ora prima dell'apertura) riuscendo con un po’ di irruenza ad entrare.

Qualche minuto dopo le 8 sono arrivati gli agenti della polizia municipale e i carabinieri, ma ormai la "frittata" era fatta. La polizia municipale conferma la presenza di un folto numero di persone davanti ai Rotoli. “Erano a distanza e non c’è stato alcun ingresso in massa”, precisano i vigili. Sulla stessa linea le dichiarazioni dell’assessore D’Agostino: “Siamo riusciti a governare gli accessi nonostante qualcuno abbia provato a entrare pur non avendo prenotato. La Sispi ha mandato gli elenchi al personale comunale in servizio al cimitero”. E se dai Rotoli qualcuno conferma la “deregulation” in questa prima giornata di riapertura, l’assessore tira le somme soddisfatto: “Abbiamo subito superato il rodaggio e mi risulta che dalle 10 in poi non sia entrato più nessuno”.

