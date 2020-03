VIDEO | Riapre il mercato ortofrutticolo, ancora caos e code davanti ai cancelli

Non c'è due senza tre. Ancora caos in strada alla riapertura del mercato ortofrutticolo prevista per oggi, autotrasportatori, commercianti e abusivi si sono accalcati dietro il cancello dello "scaro" suscitando la rabbia dei residenti: "Noi siamo a casa per colpa vostra. Dove sono esercito, carabinieri e polizia?". La struttura era stata chiusa per due giorni per le violazioni del decreto anticontagio da Coronavirus. Il Comune ha cercato di imporre nuove regole per riportare l'ordine in un ambiente che rischiava di trasformarsi in una "bomba a orologeria".

"Su richiesta di alcuni concessionari - dicono dal Comune - stamattina è stato autorizzato unicamente l'ingresso di alcuni tir con merce proveniente da altri centri di stoccaggio e che è stata sottoposta anche a controlli dell'Asp. Ieri è stato deciso dalla Giunta un meccanismo di limitazione degli accessi, che oltre ad essere permessi unicamente ai possessori di partita Iva e loro collaboratori, saranno limitati nel numero. Del sistema è già stata data comunicazione ai concessionari e nel corso della giornata di oggi saranno forniti tutti i dettagli operativi".

Sino ad ora però le soluzioni trovate dal Comune non hanno ancora trovato condivisione tra i concessionari: "Proprio il rifiuto di ammettere persone non autorizzate all'interno del mercato - aggiungono dall'Amministrazione - ha generato stamattina l'assembramento riportato da più parti, che è stato gestito dalla polizia municipale che ha anche richiesto il supporto delle altre forze di polizia".