Palermo diventerà un polo per la costruzione di navi da crociera: "Arrivano posti di lavoro"

Palermo diventerà un polo per la costruzione di navi da crociera. II finanziamento di 75,5 milioni da parte del ministero delle Infrastrastrutture, che servirà alla realizzazione del bacino di carenaggio da 150 mila tonnellate, sblocca l’intesa tra Fincantieri e Autorità portuale per rilanciare lo stabilimento palermitano. La nuova infrastruttura porterà quelle commesse attese da tanti anni al cantiere navale, che finora si è limitato alle riparazioni. L'annuncio è stato fatto dal vicepremier Luigi Di Maio in visita oggi a Palermo.

Di Maio ha dato anche il via alla storica corsa automobilista Targa Florio. Ciò porterà anche ad un "incremento del numero di occupati". E' quanto garantisce Adriano Varrica, deputato alla Camera e vicecapogruppo del Movimento 5 Stelle, trait d'union fra il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio e il presidente dell'Autorità portuale Pasqualino Monti.

"Dalla visita del vicepremier Di Maio lo scorso novembre - prosegue Varrica - ho lavorato con Monti e i ministeri competenti per trovare le risorse finanziarie necessarie. Oggi il risultato si concretizza con un finanziamento di 75,5 milioni di euro da parte del ministero delle Infrastrutture per il bacino di carenaggio che, nell'ambito dell'accordo siglato tra Fincantieri e l'Autorità portuale di Palermo, restituirà un ruolo centrale nella cantieristica del Mediterraneo al nostro stabilimento, creando occupazione e rilanciando l'indotto e consentendo a tanti giovani di restare nella nostra città. Mi occuperò personalmente di garantire pieno supporto istituzionale per trasformare queste risorse in interventi concreti".

Sprizza gioia da tutti i pori anche il numero uno dell'Autorità portuale Pasqualino Monti che, dopo il "rosario" di ringraziamenti (da Di Maio a Varrica, passando per il direttore generale del ministero Coletta), parla di "incrementi straordinari, tra diretto e indotto, nel numero di occupati". "Dopo la svolta impressa proprio nel settore crocieristico per conquistare la fiducia delle grandi compagnie - conclude Monti - questa notizia segna una svolta storica per Palermo e l’affermazione di un ruolo trainante del porto per garantire lavoro e produttività all’intera economia siciliana".