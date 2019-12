Cantieri in via Campolo, protestano i commercianti: "Perché i lavori sotto le feste? Calo vendita del 40%"

Nella zona sono in corso dal 20 settembre i lavori di Terna per l'alta tensione della rete elettrica. Gli esercenti lamentano un calo degli affari per il traffico e l'assenza di posteggi. Nel giorno di Santa Lucia, difficoltà anche per Stancampiano. L'intervento dovrebbe però concludersi nei prossimi giorni