L’Azione Cattolica compie 150 anni, festa ai Cantieri culturali con una torta da 200 chili 

L'Azione Cattolica italiana festeggia i 150 anni dalla sua fondazione con una mega torta. Oltre 200 chili di bontà con strati di pan di Spagna, crema e una mimosa di pan di Spagna e con i loghi dell’Azione Cattolica. A decorare la creazione il numero 150 in zucchero. A realizzarla un team di pasticceri di Palermo, docenti della scuola professionale dei mestieri Euroform (Mauro Lo Faso, Paolo Candurra, Jacky Moyetones) assieme agli allievi Lorenzo Fuschi e Vincenzo Saviano.

Il dolce è stato preparato e, successivamente, degustato nell'atrio esterno dei Cantieri culturali della Zisa, in occasione della Festa della Pace. Presenti il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, Giuseppe Bellante presidente diocesano dell'Azione Cattolica, Sebastiano Di Stefano delegato regionale e altri associati dell.

Per Orlando è stata "Una festa gioiosa per una straordinaria storia ricca di esperienze, di persone e di comunità per superare gli egoismi legati agli atti di individualismo e per promuovere la solidarietà che fa la comunità e che rende l'individuo persona. In una città, che è città dell'accoglienza, con l'espressione 'Io sono persona', che costituisce il punto di incontro di esseri umani, tutti uguali, anche se tutti diversi".

Gallery