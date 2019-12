VIDEO | Via Amari, riapre tratto di strada ma le "vittime" dell'anello sbottano: "La zona è morta"

Sopralluogo di Rfi, stop agli scavi e via le impalcature lungo la carreggiata che va da via Michele Amari a via Principe di Scordia. Fine dei lavori complessivi prevista per settembre 2020. Poi si procederà con gli interventi in sotterranea: "I palermitani neanche se ne accorgeranno". Malumori tra residenti e commercianti