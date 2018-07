Lavori sul cavalcavia di corso Calatafimi: traffico di nuovo in tilt in viale Regione

Non c'è pace per gli automobilisti palermitani. Da ieri sera il traffico è nuovamente impazzito in viale Regione Siciliana. Il disagio è dovuto ad alcuni lavori di manutenzione, in corrispondenza del cavalcavia di corso Calatafimi, che da questa mattina entreranno nel vivo. Gli operai hanno montato i ponteggi per intervenire sul cavalcavia e sono all'opera nella carreggiata centrale direzione Trapani. Nemmeno il tempo di tirare un sospiro di sollievo, dopo la buona notizia della chiusura - anticipata - del cantiere sul Ponte Corleone, con la conseguente riapertura al traffico di entrambe le carreggiate che si segnalano nuovi rallentamenti degni di nota.

La manutenzione del cavalcavia di Corso Calatafimi riguarderà il risanamento della paratia laterale in cemento armato, alcune parti dell’impalcato e la sistemazione di alcuni parti danneggiate dell'intradosso. L'annuncio del Comune poco meno di un mese fa: "L'intervento rientra nell’ambito dell’Accordo quadro su ponti e cavalcavia di proprietà o competenza comunale gestito dall’ufficio Infrastrutture e Servizi a rete. Interventi a step e in parte di notte per limitare i disagi". I lavori dovrebbero durare tre mesi.