Anello ferroviario, "Tecnis venduta alla D'Agostino": verso la riapertura del cantiere

Il trasferimento della Tecnis all'impresa D'Agostino è ufficiale: è stato fatto il rogito notarile. Più vicina dunque la riapertura del cantiere dell'anello ferroviario. Pericolo incompiuta scampato, almeno per il momento: i lavori riprenderanno. A darne notizia è il deputato del Movimento 5 Stelle Adriano Varrica: “Finalmente il cantiere dell'anello ferroviario verrà portato avanti da una impresa in salute, con la prospettiva di completare l'opera bene e celermente. Già Rfi è a lavoro per definire tutti i dettagli operativi e garantire una messa a regime del cantiere, predisponendo un cronoprogramma realistico e, soprattutto, che dovrà essere rispettato".

Il 12 luglio scorso la firma del verbale di accordo sottoscritto con i sindacati nel quale sono state stabilite le modalità con le quali verranno trasferiti tutti i 140 lavoratori diretti di Tecnis, tra cui i 27 impegnati nel cantiere dell'anello ferroviario di Palermo: manterranno lo stesso livello di inquadramento e mansioni.

"Come testimoniato sin dalla sua prima visita lo scorso novembre, per il Ministro Toninelli e per il Movimento 5 stelle - conclude Varrica - questo cantiere è assolutamente prioritario. La città ha subito fin troppi disagi. Pertanto continuerò la proficua e collaborativa interlocuzione con Rfi, monitorando l'avanzamento dei lavori e fornendo supporto istituzionale in ogni passaggio in cui sarà necessario”.