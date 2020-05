Anello, nuovi sensi di marcia e strade chiuse: rivoluzione del traffico in zona Politeama

Tutto puntuale, come da programma. Scatta la nuova viabilità nell'isolato compreso tra via Roma, via Emerico Amari, via Wagner e il Politeama.

Completati i lavori dell'Anello ferroviario nel tratto di via Amari compreso tra via Roma e via Crispi, stamattina è stata piazzata la nuova segnaletica con relative transenne per smistare il traffico automobilistico in base alle disposizioni del servizio Mobilità urbana del Comune. A coordinare le operazioni delle maestranze deputate a riorganizzare la viabilità un paio di pattuglie della polizia municipale.

Da oggi, le auto provenienti da via Roma in direzione piazza Sturzo non devono più svoltare a sinistra in via Ammiraglio Gravina e poi a destra in via Wagner; ma devono imboccare a destra via Principe di Belmonte, per poi girare a sinistra in via Michele Amari e imboccare, sempre a sinistra, la via Emerico Amari, già liberata dal cantiere della D'Agostino.

E' questa la nuova strada da percorrere per chi da via Roma deve raggiungere piazza Sturzo. Da piazza Sturzo, inoltre, si può salire in via Scinà per raggiungere il Politeama e via Dante. L'ordinanza del servizio Mobilità urbana del Comune, che autorizza il cantiere dell'Anello ferroviario nell'ultimo tratto di via Amari (a ridosso del Politeama) fino al 27 ottobre, prevede la chiusura al traffico di via Amari tra via Pietro Valdo Panascia e via Wagner. In quest'ultima strada è stato nuovamente invertito il senso di marcia in direzione di via Mariano Stabile.

In via Gravina è stata ripristinata la sosta sino all'incrocio con via Roma. Non si può parcheggiare per non ostacolare la deviazione, invece, in via Michele Amari (tra via Belmonte e via Emerico Amari) e in via Emerico Amari, fra via Michele Amari e via Roma.

Il dettaglio delle strade interessate dal provvedimento

Via Emerico Amari - Riapertura dell’ incrocio con via Roma, a carattere definitivo, e dunque anche oltre il 27/10/2020, con obbligo di svolta a destra verso piazza Don Sturzo.

Via Principe di Belmonte - Tratto compreso tra via Roma e via Michele Amari: Permane la sospensione dell’ area pedonale sino a via P.pe di Scordia, con riduzione a 2 metri di larghezza delle occupazioni di suolo, eventualmente eccedenti tale misura. Sarà consentita la sosta in senso parallelo sui due lati della carreggiata.

Via Michele Amari - Tratto compreso tra via P.pe di Belmonte e via E. Amari: Divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 sul lato destro della carreggiata nella direzione di marcia, compresi i posti riservati.

Via Emerico Amari - Tratto compreso tra via Michele Amari e via Roma. Istituzione del senso unico di marcia in direzione via Roma. Istituzione della sosta in senso obliquo sui due lati della carreggiata.

Via Gravina - Tratto compreso tra via Roma a e via Riccardo Wagner: Ripristino della sosta in senso obliquo sui due lati della carreggiata.

Via Wagner - Tratto compreso tra via Ammiraglio Gravina e via Mariano Stabile: Ripristino del senso unico di marcia in direzione di via Mariano Stabile, che sarà definitivo e quindi anche oltre il 27 ottobre. Sosta regolamentata in senso obliquo sul lato destro nel senso di marcia, sino a via Principe di Granatelli ed in parallelo oltre.

Via Wagner - Tratto compreso tra via Ammiraglio Gravina e via E. Amari: Strada senza uscita a doppio senso di marcia

Via Emerico Amari - Tratto compreso tra via Riccardo Wagner e via Pietro Aldo Panascia (già via I. La Lumia): Chiusura al transito veicolare, garantendo quello pedonale almeno su un lato della strada. Divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 sui due lati della carreggiata, compresi i posti riservati.

Via Roma - Tratto compreso tra via E. Amari e via Benedetto Gravina: Ripristino del senso unico di marcia in direzione piazza Luigi Sturzo.

Piazza Sturzo - Carreggiata lato monte: Ripristino del senso unico di marcia in direzione via D. Scinà

Via Scinà - Tratto compreso tra piazza Luigi Sturzo e via Isidoro La Lumia: Ripristino del senso unico di marcia in direzione via Turati.

Via Panascia - Già via Isidoro La Lumia (nel tratto Amari – Turati): Strada senza uscita a doppio senso di marcia. I veicoli provenienti dal lato di via E. Amari allo sbocco su via Turati hanno l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza e di svoltare a sinistra verso piazza Ruggiero Settimo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Piazza Castelnuovo - La chiusura dell'area viene mantenuta sino al prossimo 28 maggio.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Palermo usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery