Striscia la Notizia scopre canile dell'orrore a Ballarò: "Palazzina in piedi per miracolo"

Si intravedono già dalla strada. Sguardo triste, musi lunghi, poca voglia perfino di abbaiare. Loro sono i cani abbandonati in un palazzo pericolante. Siamo in vicolo della Pietà a Palazzo Reale, la strada che porta da via Tesauro a via Nasi, nel cuore di Ballarò. Quel palazzo è stato trasformato in canile. "Non si capisce neanche come questo edificio faccia a stare in piedi", esordice Edoardo Stoppa, l'amico degli animali, nel suo servizio per Striscia la Notizia.

Il servizio integrale di Striscia

L'inviato del tg satirico è a Palermo per documentare il "canile dell'orrore". Non c'è acqua, né luce. Non c'è nulla. Perché mancano le minime condizioni igieniche e di sicurezza. "Questi animali sono chiusì là dentro da chissà quanto tempo - dice Stoppa -. Si possono vedere dalla strada le reti per contenere i cani ed evitare di farli uscire. Non abbiamo idea di quanti animali ci siano là dentro. Questa palazzina è pericolosa e pericolante".

Stoppa ha incontrato colui che ha rinchiuso i cani in quell'edificio. Poi mostra quello che c'è all'interno. Ovvero: vetro e immondizia ovunque che si mischiano con resti di cibo e lattine, cartoni, pezzi di plastica. E ancora escrementi e cumuli di altri rifiuti. Insomma: degrado totale. "Ai cani porto pane, pizza, pasta - dice l'uomo incontrato da Stoppa -. E' da due anni che va avanti questa situazione". L'inviato di Striscia la Notizia alla fine convince il responsabile a cedere tutti gli animali che sono stati affidati a un'associazione. "I cani hanno ricevuto tutte le cure veterinarie del caso - chiude Stoppa - e sono in attesa di trovare una vera famiglia".