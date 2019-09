Tre pitbull scappano e scatenano il panico tra le vie di Brancaccio: feriti padre e figlio

Panico a Brancaccio nella tarda mattinata di oggi dove tre pitbull, scappati al controllo del proprietario, hanno iniziato a correre per le vie del quartiere impaurendo i residenti. Uno dei tre cani, inoltre, ha aggredito il padrone e suo figlio in via Azolino Hazon, poi si è dileguato fuggendo in direzione di via Conte Federico. Sul posto sono arrivati la polizia e i carabinieri. Circa un'ora dopo gli animali sono stati r aggiunti e catturati dalla squadra del canile che nel frattempo si è recata sul luogo. Ora si trovano in isolamento nella struttura.

Il figlio del proprietario dei cani, rimasto ferito al braccio, è stato trasportato al Buccheri La Ferla ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Verifiche in corso per capire se gli animali siano muniti di microchip.