Mondello, cani bagnino ancora provvidenziali: Harry e Kira salvano un bimbo

Cani bagnino protagonisti di un salvataggio in mare a Mondello. Ieri, attorno alle 15,30, l'intervento degli "angeli del mare" è stato provvidenziale per soccorrere un bambino di 8 anni che si era pericolosamente allontanato dallo stabilimento balneare, nuotando per circa mezzo chilometro all'inseguimento del materassino trascinato via dal vento.

Senza accorgersene, il bambino era arrivato ad un distanza di circa 150 metri dalla riva: il mare era molto mosso e le forze del piccolo erano ormai allo stremo. In suo aiuto sono partiti Harry, labrador miele, e Kira, una labrador nero di 2 anni brevettata da appena un mese, al suo primo intervento di salvataggio. Insieme, hanno riportato il bambino sulla spiaggia.