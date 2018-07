Cronaca Villagrazia / Via Agnetta

Villagrazia, pitbull azzanna una ragazza e le stacca un braccio a morsi

Terzo caso in pochi giorni. E' successo in via Agnetta. Sia la 23enne che l'animale, di proprietà del convivente della giovane gravemente ferita, si trovavano all'interno di una villa. Trasportata al Civico è stata subito sottoposta a intervento chirurgico