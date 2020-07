Villagrazia di Carini, bimba di 9 anni morsa dal cane di un familiare

Una bimba di 9 anni è stata ricoverata all’ospedale Villa Sofia dopo essere stata aggredita dal cane di un parente. L’episodio si è verificato giovedì a Villagrazia di Carini. La piccola, residente a Monreale, stava giocando con il meticcio quando l’animale l’ha morsa provocandole ferite al volto, alla schiena e alle braccia.

A soccorrere la bambina per poi portarla in ospedale sono stati i sanitari del 118. I carabinieri della compagnia di Carini, che conducono le indagini per accertare eventuali responsabilità, hanno ascoltato i familiari della bambina con l’obiettivo di ricostruire l’accaduto e cercare di chiarire perché il cane l'abbia aggredita.