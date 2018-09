Litiga per un posteggio e riceve un pugno in faccia: 53enne in coma

Una contesa per un posteggio, una lite, un pugno e un uomo di 53 anni in coma all'ospedale Villa Sofia. I fatti risalgono allla scorsa settimana e sono accaduti nei pressi di un bar sul lungomare di Campofelice di Roccella.

Secondo quanto ricostruito P.C., 20enne di Termini Imerese, e S.T. 53enne di Caccamo, si sono resi protagonisti di una lite per futili motivi. Il più anziano aveva posteggiato la propria moto, ma secondo il ventenne il posto era riservato. Il ventenne avrebbe poi sferrato un pugno in faccia all'uomo, che è caduto per terra battendo la nuca. Rimasto per terra immobile, il 53enne da allora non si è più ripreso. I sanitari del 118 lo hanno prima portato all'ospedale Giglio di Cefalù, poi a Palermo. Le sue condizioni in queste ultime ore si sono aggravate. Il giovane aggressore è stato rintracciato dai carabinieri della compagnia di Cefalù e denunciato per lesioni personali aggravate.