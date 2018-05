Tornano i campi scuola "Anch'io sono la Protezione civile"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Anche quest’anno il nucleo operativo Protezione civile emergenza ambientale (Nopcea) presieduto da Giuseppe Di Maggio aderisce ai progetti dei campi scuola "Anch'io sono la Protezione civile".

I campi sono organizzati dal dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con le organizzazioni nazionali e locali di volontariato, le Regioni e le Province autonome, e si svolgeranno da giugno a settembre coinvolgendo ragazze e ragazzi dai 10 ai 16 anni in una settimana a contatto con la natura, all’insegna di attività ludiche e formative. Saranno trattate le tematiche che riguardano gli incendi boschivi, il sistema di protezione civile, i piani d’emergenza comunali. I ragazzi saranno impegnati anche in attività di primo soccorso, speleologia, radiocomunicazioni, immersioni.

Lo scopo dei campi è formare i ragazzi di oggi e prepararli a essere cittadini consapevoli domani, fare germogliare in loro una sana cultura dei rischi, sulla base della quale radicare - attraverso la condivisione delle buone pratiche di protezione civile – il senso di responsabilità e di cittadinanza attiva.

Le settimane organizzate da Nopcea saranno dislocate nel territorio di Carini (1-8 luglio); Torretta (8-15 luglio); Terrasini (23-29 luglio). Per informazioni e prenotazioni potete numero WhatsApp 3881526078.

