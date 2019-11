Giornata contro la violenza sulle donne, camper della polizia in piazza San Domenico

In occasione della ricorrenza della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra lunedì 25 novembre torna il camper della polizia di Stato, già protagonista a Palermo e in provincia di numerose iniziative nell’ambito del progetto “Questo non è amore”: sarà presente per tutta la mattina di lunedì prossimo in piazza San Domenico.

"Sarà l’ennesima occasione per ricordare a tutti le inaccettabili violenze ed i soprusi che le donne, ancora oggi, subiscono e di come, spesso, lo facciano in modo silente - dicono dalla polizia -. Allo stesso tempo, sarà offerto a coloro che ne fossero interessati il supporto di un’equipe multidisciplinare di operatori specializzati, in prevalenza composta da donne e formata da personale specializzato della Questura e da rappresentanti dei centri antiviolenza, con cui confrontarsi o a cui potranno essere segnalate eventuali situazioni di disagio o episodi di violenza di cui si fosse stati testimoni o vittime".

Sempre lunedì 25 novembre, inoltre, alle 9, al Teatro Biondo, si svolgerà l’iniziativa ““Una Sciarpa Rossa”, sul tema “La violenza declinata: racconti scritti e narrati”, tavola rotonda organizzata dall’ateneo palermitano e dalla Questura di Palermo. Alla manifestazione interverranno autorità e centinaia di studenti degli Istituti secondari di secondo grado di Palermo e provincia. Per l’occasione sarà allestito, anche, nel foyer del Teatro un front-office della Polizia di Stato, dove verranno distribuiti opuscoli informativi sul fenomeno in questione.