Festa della donna, il camper della polizia torna in piazza: riparte “…Questo non è amore”

Nel giorno della festa della donna, il camper della polizia torna in piazza. La campagna “…Questo non è amore”, aperta ormai due estati fa, riparte e fa tappa a piazza Bologni. "L’8 marzo- spiegano dalla Questura - è l’ennesima occasione per ricordare a tutti anche le inaccettabili violenze ed i soprusi che le donne, ancora, subiscono e di come, spesso, lo facciano in modo silente".

Proprio per rompere questo isolamento ed il dolore delle vittime di violenza di genere, la polizia ha scelto questo modo per stare vicina alle donne. Come negli incontri precedenti, un’equipe di operatori specializzati, in prevalenza composta di donne e formata da personale di polizia specializzato e da rappresentanti dei centri antiviolenza, offrirà supporto.