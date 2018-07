I rischi della guida sotto alcol e droghe, camper della polizia a Mondello

Un "ufficio itinerante" per raccogliere istanze e denunce, ma anche per sensibilizzare i cittadini - soprattutto i giovani - sui rischi della guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti. Un camper della polizia sarà presente oggi a Mondello, epicentro dell’afflusso turistico, per rappresentare "un ulteriore presidio di legalità che, in perfetta sintonia con il concetto di ‘polizia di prossimità’, avvicini la gente alle istituzioni", spiegano dalla Questura.

Per l’occasione gli agenti del commissariato di Mondello saranno affiancati dai colleghi della Polstrada e dai medici dell’Ufficio sanitario provinciale della Questura, con l’obiettivo di realizzare insieme una campagna di sensibilizzazione rivolta agli utenti della strada. Grande attenzione a chi si mette al volante in condizioni vietate dalla legge: "Fenomeno in continua crescita e considerato tra le cause principali degli incidenti stradali, anche mortali".

Agli agenti della polizia stradale il compito di mostrerare ai cittadini le loro dotazioni e le apparecchiature per il rilevamento e l’accertamento dell’assunzione di alcol o droghe da parte dei conducenti di veicoli (precursori ed etilometro), illustrando inoltre le principali norme del Codice della Strada che disciplinano la materia.

"Analogamente il personale medico della polizia presente nella postazione - concludono dalla Questura - spiegherà gli effetti deleteri sull’organismo che alcol e sostanze stupefacenti provocano nei soggetti assuntori, influenzandone gravemente la capacità di guida e di percezione del pericolo. La presenza del camper integrerà i tradizionali dispositivi di sicurezza previsti a Mondello, garantiti dalla presenza di personale della polizia in abiti civili e in uniforme".