Campagna di propaganda per arruolamento: Corpo Militare Volontario CRI incontra gli studenti palermitani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è concluso ieri il primo ciclo di incontri informativi del Corpo Militare Volontario di Croce Rossa Italiana, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia a Palermo. L’ Infoteam del Corpo Militare, tra cui Ufficiali Medici e Commissari, hanno tenuto interventi in aula finalizzati ad illustrare agli studenti di medicina del 6° anno le varie opportunità offerte dal Corpo Militare Volontario di CRI. Gli appuntamenti dell’attività svolta, sono stati programmati in collaborazione con il Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. Durante gli incontri informativi molti giovani studenti hanno acquisito le informazioni inerenti le attività del Corpo. Particolare curiosità ed interesse ha destato la possibilità di impiego nelle attività di disinnesco ordigni bellici, compito che il Corpo Militare è chiamato a svolgere in ausilio alle FF.AA. e l'impiego in teatri operativi all’estero, come da esperienza diretta riportata dal Tenente Colonnello Medico Arini Andrea nel suo intervento.

Gallery