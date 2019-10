“ASTeniamoci dal bullismo”: la campagna di prevenzione dell'azienda siciliana trasporti

Ogni giorno tantissimi studenti pendolari utilizzano l’autobus per raggiungere la propria scuola. L'azienda posizionerà un adesivo, in una zona ben visibile di ogni mezzo, per sensibilizzare i giovani sul tema prendendone le distanze