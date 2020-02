No alla violenza sulle donne: marcia solidale da piazza Pretoria al Teatro Massimo

Una camminata simbolica all'insegna della solidarietà e dell'impegno sociale contro la violenza di genere. Ad organizzarla per sabato 22 febbraio 2020 in centro storico è il laboratorio “Una donna per la tutela dei diritti dei più deboli”. La violenza di genere è un fenomeno sociale che viene perpetrato quotidianamente in particolare sulle donne. La marcia in difesa dei loro diritti partirà alle 18,30 da Palazzo delle Aquile e arriverà al Teatro Massimo.

“Sono tanti i fatti di cronaca avvenuti purtroppo a Palermo contro le donne - ha dichiarato Maricetta Tirrito, presidente del laboratorio - e per questo c'è bisogno di sensibilizzare la cittadinanza, una passeggiata come quella che abbiamo organizzato può essere l'inizio per realizzare grandi progetti”.