Incidente a Romagnolo, si ribalta un camion: rottami sparsi sull'asfalto

Si ribalta con il camion e sparge rottami e ferro sull’asfalto. Un incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Antonino Saetta, alle spalle dell’Hotel San Paolo Palace di via Messina Marine. Il conducente, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo pesante ritrovandosi poco dopo su un fianco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, l'Infortunistica della polizia municipale e i vigili del fuoco, impegnati a "rimettere in piedi" il tir e adagiarlo sulle sue ruote. Non si registrano feriti, danneggiata una Citroen C3 in sosta.

Gallery