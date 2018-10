Camion finisce di traverso: traffico infernale alla Zisa

Caos alla Zisa questa mattina a causa di un camion in avaria che è finito di traverso in via Eugenio L'Emiro, creando notevoli disagi alla circolazione stradale. Il mezzo pesante, dopo avere rallentato la sua corsa, si è fermato, invadendo tutte e due le carreggiate, all'altezza del supermercato Paghi Poco e dell'ingresso della scuola elementare Gabelli (siamo nei pressi di via Cipressi).

L'episodio si è verificato alle 7.30. Da quel momento il traffico nella zona è rimasto paralizzato. Sul posto sono intervenuti i vigili. "Dopo quasi due ore il camion è ancora là - ha raccontato un "testimone" dell'episodio - e gli autobus e le macchine sono intrappolati. Di fatto via Eugenio L'Emiro è come se fosse tagliata in due".

