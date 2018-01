La Camera delle Meraviglie stupisce ancora: tra i decori arabi si nasconde una melodia

La Camera delle Meraviglie di Palermo non smette di stupire: nascosta tra i decori arabi presenti sulle pareti della misteriosa "stanza blu" di Ballarò è stata scoperta una melodia musicale. Sol, Sol, Re, Sol, Mi, Fa, Mi, Fa, Fa, Re, Mi, Sol le note che la compongono. Ad intuire che le scritte dorate e argentate sull'intonaco blu notte che ricopre i muri della stanza non fossero solo parole è stato Giuseppe Mazzamuto, percussionista palermitano. Il musicista vi ha sovrapposto uno spartito trasparente, ha copiato i tondi delle lettere ed ha svelato uno dei tanti misteri che la camera cela. La melodia si può leggere e suonare da destra verso sinistra e viceversa. Lo scorso 4 gennaio l'assessore Vittorio Sgarbi e il sindaco Leoluca Orlando hanno avuto l'onore di ascoltare la composizione. Sulla pagina Facebook dell'assessore è stato pubblicato il video (clicca qui per sentire la melodia).

Prima di Mazzamuto erano stati i docenti dell’Istituto di lingue orientali e asiatiche dell’università di Bonn, dopo un anno di lavoro, a decodificare il testo: “Sia lodato Dio, niente è simile a lui” la frase che si ripete come un mantra. I caratteri arabi sono rimasti a lungo indecifrati perché scritti al contrario poichè, probabilmente, realizzati da maestranze locali che non conoscevano la lingua. La stanza, il cui restauro è stato curato da Franco Fazzio, è stata scoperta per caso nel corso della ristrutturazione dell'immobile, un appartamento di proprietà dei giornalisti Giuseppe Cadili e Valeria Giarrusso, in via Porta di Castro.

"Un piccolo gioiello che testimonia la nostra storia ricca di presenze e influenze arabe", l'ha definita il sindaco Leoluca Orlando. Un luogo di meditazione, mistico e spirituale secondo l'asssessore Vittorio Sgarbi tra i primi critici a rimanerne affascinato e ad averne compreso il valore. Negli ultimi anni è stata aperta al pubblico ed ha catturato l'attenzione di esperti e curiosi. Nasconde ancora tanti segreti: non si sa, per esempio, chi l'abbia realizzata nella metà dell'800. I proprietari erano i San Martino, una famiglia massone.