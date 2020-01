Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Almaviva e la crisi dei call center: "Le istituzioni si assumano le proprie responsabilità"

I segretari regionali di Fistel Cisl, Slc Cgil, Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni in conferenza stampa all'Hotel Plaza Opera per chiedere il rientro dei volumi dall’estero, il rispetto delle tariffe minime ministeriali, la costituzione di un fondo dedicato al settore e il rispetto dei contratti commerciali per la garanzia dei livelli occupazionali