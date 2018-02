Umilty 2018 per Palermo Capitale della Cultura, calendario solidale di moda per beneficenza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giovedi 29 Marzo presso il Teatro Jolly sarà possibile, durante lo spettacolo per l'autismo, aiutare la Triscele Nucleo di Protezione Civile per la raccolta fondi acquistando una copia del Calendario Solidale Umilty Modelsharing Organization 2018 dedicato a Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018.

Tiratura: 200 Copie

Costo formato cartaceo 14 fogli A3: €5

Ritiro nel week end (meglio su appuntamento) in Via Notarbartolo 36

Un calendario solidale di moda per beneficenza. Calendario Solidale Umilty Modelsharing Organization 2018 realizzato da Umilty Modelsharing Organization Palermo - Eventi, Moda & Pubblicità in occasione di Palermo Capitale della Cultura 2018. Luca Longo è l'organizzatore del 4° Calendario Umilty 2018, realizzato con varie modelle in giro per i monumenti di Palermo e solidale perché parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione Triscele nei progetti di aiuto ai meno fortunati.

Anteprima Calendario: https://www.facebook.com/pg/UmiltyModelsharingOrganization/photos/?tab=album&album_id=1943918082524490