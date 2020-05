Che caldo, a Palermo registrati 39,4 gradi: è il record italiano per il mese di maggio

Con i 39,4 gradi registrati oggi dall'Osservatorio Astronomico, Palermo non solo batte il record per la città, ma anche quello nazionale. Infatti in Italia non era mai stata raggiunta una temperatura così alta in questo periodo. Come ha spiegato Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo, nei primi 15 giorni di maggio, e da quando sono disponibili i dati meteo, nessun altro centro urbano hai mai raggiunto questi livelli di caldo. Ferrara ha precisato che la città ha "polverizzato" il vecchio primato, datato 24 maggio 1994, di 38,6 gradi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Proprio i forti venti di scirocco che soffiano da stamattina a Palermo sono stati probabilmente tra le cause scatenanti di alcuni roghi in città e in provincia. E domani, giovedì, secondo gli esperti potrebbe verificarsi il picco di questa precoce ondata di caldo a Palermo. Si dovrebbero infatti superare abbondantemente i 35 gradi ancora una volta (3bmeteo parla di 40°).