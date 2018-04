Assaggio d'estate a Mondello, spiaggia affollata e gente in acqua

Teli stesi sulla spiaggia, costumi da bagno via dai cassetti e l’immancabile primo tuffo di stagione. Assaggio d'estate a Palermo dove la spiaggia di Mondello oggi nell'ora di punta era strapiena con un sole ha che portato la temperatura oltre i 27 gradi. Mare piatto con migliaia di persone che oggi hanno fatto il primo bagno della stagione. E' un po' come se, di colpo, fosse già luglio. Mondello in questa calda domenica è stata presa d’assalto dai cacciatori di relax e tintarella. Temperature alte e scenario estivo nella località balneare più nota di Palermo. A Mondello si respira già aria di estate. Tutti in spiaggia con qualche coraggioso che si è fiondato anche in acqua.