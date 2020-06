Temperature in salita e rischio incendi, scatta stato di "preallerta"

Stato di preallerta domani per le ondate di calore e il rischio incendi. La Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino di pre-allerta per l'intera Isola dalla mezzanotte del 16 giugno e per le successive 24 ore. Per la provincia di Palermo il livello è di "preallerta" con "temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio". Livello rosso solo per le province di Catania e Caltanissetta.

