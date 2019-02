Calabrese esibisce i documenti di un palermitano al posto di blocco: denunciato

Al posto di blocco ha esibito il documento di un palermitano di 33 anni, sconosciuto. Per questo motivo dopo la denuncia sporta dalla vittima i carabinieri, al termine di accurati accertamenti, hanno deferito in stato di libertà un calabrese anche lui trentatreenne per “sostituzione di persona e false attestazioni a pubblico ufficiale sull’identità personale”. Si tratta di un uomo che vanta già dei precedenti.

I fatti sono avvenuti alle porte di Genova. In azione i carabinieri di Chiavari. Il calabrese - come hanno spiegato dal comando dell'Arma - nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale, ha fornito "false attestazioni sulla propria identità personale, sostituendo la propria persona con quella del palermitano".