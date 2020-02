Caf, da oggi operativa la nuova sede della società dei servizi della Cgil Palermo

Nuova sede per la società di servizi della Cgil Palermo. Da oggi, la struttura del sindacato che svolge attività di Caf, si trova in via Cala, 48, e non più in salita Partanna (piazza Marina) E svolgerà i seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì 9-12 e 15.30-18, martedì 9-12, mercoledì 15.30-18, giovedì 9-12, venerdì 9-12 e 15.30-18.00. “I servizi fiscali che il centro offre, a disposizione di tutti i cittadini, iscritti e non, sono: dichiarazione dei redditi, successioni, colf e badanti, Isee e Red – dichiara Marco Romancini, responsabile della società dei servizi – Con la presenza in una zona popolare come la Kalsa e la vicinanza alla sede della Cgil e del Patronato, si rafforzano i servizi per i lavoratori e cittadini e il nostro presidio sul territorio”. Questa è la seconda sede della società dei servizi della Cgil Palermo, assieme a quella di via Bevignani, 6. E altri sportelli sin trovano nelle sedi Cgil di via Montegrappa, via Montalbo, Borgo Ulivia, Borgo Nuovo e in via Roma”.