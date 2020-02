Via Santa Maria di Gesù, il marciapiede è rotto: cade e finisce in ospedale

Ha messo male il piede ed è finito con la faccia per terra. Mattinata da incubo per un pensionato che oggi è caduto in via Santa Maria di Gesù a causa del marciapiede dissestato. Dopo l'incidente è stato soccorso dai sanitari del 118. L'anziano ha riportato un trauma cranico e trauma facciale.

Non si tratta del primo caso simile a Palermo. "E' vergognosa la situazione delle strade e dei marciapiedi in città - dice il capogruppo della Lega in consiglio comunale Igor Gelarda -. Oltre alla sicurezza dei cittadini, che sono in pericolo anche quando camminano a piedi, specialmente anziani e bambini, c è anche un problema per le casse del comune. Ogni anno, il Comune di Palermo, paga milioni di euro per rimborsare persone vittime di marciapiedi e strade dissestate, con debiti fuori bilancio. Tutto questo fa parte di una mancanza totale di programmazione da parte di questa amministrazione comunale, di cui sono vittima i cittadini. Ovviamente chiederemo subito il rifacimento di questo marciapiede che ha causato la caduta del signore di oggi in via Santa Maria di Gesù, cosi come abbiamo fatto centinaia di segnalazioni in questi ultimi mesi".

Gallery