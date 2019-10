Termini, si stacca cavo elettrico e colpisce auto: chiusa statale, treni sospesi

Un cavo elettrico dell'alta tensione si stacca da un traliccio e finisce al centro della carreggiata della statale 113 all'altezza di Termini Imerese colpendo un'auto che stava percorrendo la strada che collega Termini a Sciara e Cerda. Attimi di paura tra i presenti, preoccupati per il conducente, rimasto però fortunatamente illeso.

Sul posto la polizia municipale di Termini Imerese che ha chiuso il transito ed anche i carabinieri. Il tratto di strada che va dal bivio di Sciara alla stazione di Cerda - come riporta il sito Himera24 - è rimasto per qualche ora senza corrente. Disagi anche al traffico e alla linea ferroviaria.

"La strada - fa sapere l'Anas - è stata chiusa tra il chilometri 211 e 213. Il tempo necessario per il ripristino della linea è stimato in circa 12 ore". Lungo la statale si è formata una lunga coda. Il personale di Anas è intervenuto per gestire la viabilità.

Sulla linea Palermo-Fiumetorto-Agrigento - fanno sapere da Trenitalia - sono previsti sei bus in arrivo a Termini Imerese per le ore 17.15 e 4 4 bus in arrivo a Roccapalumba per le ore 17.45. I lavori proseguiranno per tutta la giornata, l'offerta commerciale sarà riprogrammata fino al termine del servizio commerciale (bus sostitutivi da termini Imerese a Roccapalumba). La linea è in sospensione dalle ore 23.30 alle ore 4.40".

"Terna (gestore della rete ndr) - si legge in una nota - si scusa per i disagi arrecati e informa che i propri tecnici sono prontamente intervenuti e stanno lavorando per ripristinare al più presto le normali condizioni di traffico stradale e ferroviario".