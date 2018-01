Sega un albero ma il tronco gli cade addosso, morto settantenne a Prizzi

Stava segando un albero con la motosega quando il tronco gli è caduto addosso colpendolo in testa e non lasciandogli scampo. Tragedia a Prizzi dove stamattina ha perso la vita un settantenne, Pietro Sparacio, che stava lavorando in un’area vicina al torrente Sossio. Dopo l’incidente sono intervenuti sul posto i carabinieri della stazione locale e della compagnia di Lercara Friddi oltre a un’ambulanza.

Sparacio sarebbe deceduto sul colpo. Il personale sanitario del 118, quindi, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Il pm della procura di Termini Imerese ha disposto la restituzione della salma ai familiari per la celebrazione del funerale.