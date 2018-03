La denuncia di un giovane: "Cacciato via da un bar in centro perché sono nero"

Cacciato via da un bar del centro storico di Palermo, a due passi dal Teatro Massimo, perché di colore. A denunciare l'episodio su Facebook è lo stesso protagonista della vicenda, Yacoub Said, che ha mostrato lo scontrino con il nome del locale. "Non mi è mai piaciuto scrivere le miei cose su Facebook - inizia il suo post - ma vorrei approfittare di questo momento per denunciare un atto di discriminazione razziale o il razzismo nei miei confronti e nei confronti di chi subisce e non parla mai é ora di dire basta. Sono stato cacciato fuori da un bar a Palermo perché sono nero e un nero non si può permettere di sedersi perché secondo il signore tutti i neri sono dei mendicanti che chiedono l'elemosina - scrive Yacoub su Facebook -. Mi sento sdegnato dopo che ho vissuto in questa città per tanti anni e quello che ho fatto per questa città, grazie".

Il post su Facebook è diventato virale. Tra cuori, frasi di sostegno, like, inviti a sporgere denuncia, oltre a offese e insulti nei confronti dei titolari del locale. Yacoub, ragazzo di origini africane che vive da anni a Palermo, ha incassato centinaia di commenti di solidarietà. E a tutti ha risposto: "Grazie a tutti per il vostro supporto davvero thank you everybody, merci a tout le monde. Non possiamo lasciare gli ignoranti rovinare questa bellissima città".