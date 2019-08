C'è il nuovo calendario venatorio, caccia al via dal 15 settembre

In Sicilia la stagione della caccia si aprirà il 15 settembre. Lo stabilisce un decreto dell'assessore all’Agricoltura Edy Bandiera. Il calendario venatorio prevede una pre-apertura l’1, il 4 e l’8 settembre con il “pre-appostamento temporaneo” per colombaccio, gazza e ghiandaia. Per le doppiette il via libera ufficiale è però fissato al 15 dello stesso mese. Nel decreto sono indicate le date per le specie e i limiti di prelievo, giornaliero e stagionale, per ogni cacciatore.