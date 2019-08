"C'è una azienda veneta pronta a prendersi cura del verde di Palermo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Se l'amministrazione comunale lo riterrà opportuno, Bottega spa, è disposta a piantumare, a proprie spese, le aree depresse della città e di prendere cura della manutenzione di tutto il verde. Una sensibilità che per un'azienda come Bottega trae ricchezza dalla terra e dai suoi prodottie che, quindi, alla terra è tenuta a restituire qualcosa. I vini di Bottega, dal Prosecco al Chianti, dal Cabernet all'Amarone, sono molto apprezzati in Sicilia e Palermo in particolare.. Un connubio che potrebbe portare alla cura di alberi, cespugli e verde pubblico.