Sul bus verso Palermo con 700 grammi di hashish: preso corriere della droga

E' stato inchiodato da un controllo dei finanzieri mentre viaggiava su un bus di linea diretto a Palermo, anche grazie all’infallibile fiuto dei cani antidroga. Un gambiano di 21 anni è stato arrestato in flagranza di reato nell'ambito delle attività finalizzate al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato pizzicato dalla guardia di finanza di Reggio Calabria a Villa San Giovanni nella zona degli imbarchi dei traghetti diretti verso Messina.

Il giovane - hanno spiegato dal comando - era in viaggio su un bus di linea diretto a Palermo. A insospettire i finanzieri è stato il suo atteggiamento nervoso. Talmente nervoso da attivare il cane antidroga Syria. Il pastore tedesco, dopo una rapida ma efficace ricognizione del mezzo, ha segnalato la presenza di sostanza stupefacente sul gambiano. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro sette involucri di hashish del peso complessivo di circa 700 grammi che erano nascosti nello zaino. Sequestrati anche un telefono cellulare e una carta di credito elettronica ricaricabile". Al termine delle operazioni il giovane è stato tratto in arresto in flagranza di reato e portato in carcere.