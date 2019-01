Cabine blindate e telecamere sui bus dell'Amat, entro l'estate 11 mezzi "super sicuri"

Autobus con cabine blindate per proteggere gli autisti dalle aggressioni e telecamere a bordo per scoraggiare i teppisti. Saranno 11 i nuovi mezzi "super siciri" che dovrebbero entrare in servizio entro l'estate. Lo ha annunciato l'amministratore unico dell'Amat, Michele Cimino, durante la trasmissione "Buongiorno Regione" in onda su Rai 3.

"Così - ha detto Cimino al programma della Tgr Sicilia - garantiremo sia la sicurezza degli autisti sia quella degli utenti". A sollecitare l'introduzione dei dispositivi di sicurezza (per un costo di 35 mila euro) è stato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto Antonella De Miro, dopo l'ultima aggressione ai danni di un'autista dell'Amat avvenuta il 30 dicembre scorso.

La cabina blindata, antisfondamento e antiriflesso, sarà azionata direttamente dall'autista e, in caso di emergenza, potrà essere sbloccata solo da personale autorizzato. Nella cabina c'è un'apposita fessura che consente sia la vendita dei biglietti sia le comunicazioni con l'utenza. Per questo tipo di cabine antisfondamento, però, bisognerà aspettare la prossima fornitura di autobus. Le telecamere a bordo dei bus avranno un collegamento diretto con le sale operative delle forze dell'ordine.