Buoni spesa: "Sul sito della Protezione civile visionabile esito istanza e importo accordato"

"Sul sito della Protezione civile comunale adesso è visionabile l'esito dell'istanza sui buoni spesa e l'importo riconosciuto".

Lo dice in una nota il consigliere di Sinistra Comune, Marcello Susinno, che spiega: "In un’apposita riunione di commissione, in presenza dell’assessore Petralia e i vertici della Sispi, avevo rappresentato la necessità di implementare la procedura del portale della Protezione civile per consentire al richiedente dei buoni spesa di prendere atto dell’esito della sua domanda e dell’importo dell’aiuto settimanale riconosciuto".

"Così - prosegue Susinno - nel giro di 24 ore l’assessore Petralia e i vertici della Sispi, accogliendo la mia sollecitazione, hanno disposto di implementare ulteriormente la piattaforma del portale in realtà messo in piedi in grande fretta in pochi giorni. Per vedere gli esiti della propria domanda, basta entrare nel portale della protezione Civile, cliccare nella sezione “Completa la Dichiarazione”, inserire il proprio codice fiscale, il numero e data di rilascio del documento di identità".

"Da domani - conclude Susinno - il via alle altre domande che tanti nuclei familiari in difficoltà possono avanzare dal portale stesso".