Buonfornello, sorpreso dalla polizia con 30 chili di hashish in auto: arrestato 58enne

Sfrecciava sulla Palermo-Catania, in direzione del capoluogo, con 30 chili di droga in auto ma è stato bloccato dalla polizia. In manette è finito il 58enne palermitano Antonino Furitano, del quartiere Kalsa. Ad effettuare l'arresto, in flagranza di reato, gli agenti della Squadra Mobile, con l’ausilio della polizia stradale di Buonfornello.

L'uomo, già nelle fasi della sua identificazione, si era mostrato particolarmente nervoso del conducente. Da un primo controllo è emerso che viaggiava con la patente scaduta da diversi anni e, per meglio approfondire i controlli, Furitano è stato presso gli uffici della Squadra Mobile, dove la sua automobile è stata sottoposta ad un’accurata perquisizione. A coadiuvare gli agenti anche il cane poliziotto antidroga Asko, che durante il primo controllo aveva segnalato ripetutamente la presenza di sostanze stupefacenti sul veicolo, in particolare in prossimità dei vani posti immediatamente sotto i sedili anteriori.

Sono stati così trovati all'interno di un vano appositamente ricavato sotto i sedili anteriori, 30 confezioni di hashish, sigillate con nastro adesivo da imballaggio, ciascuna delle quali contenente 10 panetti da 100 grammi cadauno, per un peso complessivo di circa 30 chili. Furitano è stato arrestato e condotto presso il carcere Pagliarelli, oltre che sanzionato per guida senza patente. La droga è stata sequestrata, assieme all'automobile. Il grosso quantitativo di stupefacenti rinvenuto, se immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 70 mila euro.