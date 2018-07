Zona Oreto-Stazione al buio da oltre un mese: residenti in strada con gli occhi bendati

La zona Oreto-Stazione è al buio da oltre un mese. I residenti del quartiere Falsomiele hanno deciso di protestare scendendo in strada con gli occhi bendati e "armati" di cartelloni con messaggi rivolti al sindaco Leoluca Orlando. "La sera - affermano i manifestanti - abbiamo paura di tornare a casa". Al loro fianco alcuni consiglieri comunali del M5S.

"A creare il disagio - dichiara il consigliere Antonino Randazzo - è stato l'incendio della cabina elettrica di vicolo Santa Rosalia, in una traversa di via Maqueda. Abbiamo contattato i vertici di Amg i quali hanno confermato il persistere del problema e l’attesa di una perizia per stabilire danni, responsabilità e costi. Intanto una intera zona della città resta al buio. I fatti purtroppo raccontano anche dell’incapacità di tutta l’amministrazione a guida Orlando di intervenire tempestivamente per attivare e far fronte a questa situazione di forte disagio vissuta da tanti concittadini disperati, che semplicemente reclamano il sacrosanto diritto di poter rientrare a casa la sera senza la preoccupazione di essere investiti o di subire violenze o rapine".

A Falsomiele anche il presidente della Amg. "Ci ha spiegato - conclude Randazzo - che la situazione è complessa ma che entro un mese da oggi tornerà la luce nel quartiere, una garanzia che non basta ai cittadini che pretendono semplicemente un loro diritto".

