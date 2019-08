Buche dimenticate in via La Marmora e piazza Virgilio: la denuncia dei Comitati civici

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Buche segnalate, ma "dimenticate" da parecchio tempo in via La Marmora (all'altezza del civico 71) e al centro di piazza Virgilio, all'incrocio fra via Dante e via Brunetto Latini

"Quest'ultima, già segnalata ai primi di luglio, oltre a costituire un intralcio alla circolazione da parecchie settimane, è molto pericolosa". LO denuncia Giovanni Moncada, presidente dell'associazione Comitati Civici Palermo.